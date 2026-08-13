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TRÂNSITO

Bicicleta perde freio, bate em carro e ciclista sofre fraturas no rosto em Faxinal

Acidente com bicicleta aconteceu na Rua São Paulo, em Faxinal, na noite de quarta-feira (12). Vítima foi levada ao Hospital Municipal

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Bicicleta perde freio, bate em carro e ciclista sofre fraturas no rosto em Faxinal
Autor Bicicleta bateu em um crro estacionado - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um ciclista ficou ferido após perder o freio da bicicleta e bater em um carro estacionado na Rua São Paulo, em Faxinal, na noite de quarta-feira (12).

Segundo testemunhas, o ciclista perdeu o controle da bicicleta ao passar pelo cruzamento. Depois, bateu na lateral esquerda de um Fiat Palio branco, que estava devidamente estacionado

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Com a batida, o ciclista sofreu fraturas no rosto. Uma ambulância da Brigada Municipal prestou os primeiros atendimentos no local.

Na sequência, a vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Faxinal para receber atendimento médico.

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