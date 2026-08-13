Bicicleta perde freio, bate em carro e ciclista sofre fraturas no rosto em Faxinal
Acidente com bicicleta aconteceu na Rua São Paulo, em Faxinal, na noite de quarta-feira (12). Vítima foi levada ao Hospital Municipal
Um ciclista ficou ferido após perder o freio da bicicleta e bater em um carro estacionado na Rua São Paulo, em Faxinal, na noite de quarta-feira (12).
Segundo testemunhas, o ciclista perdeu o controle da bicicleta ao passar pelo cruzamento. Depois, bateu na lateral esquerda de um Fiat Palio branco, que estava devidamente estacionado
LEIA MAIS: Homem ameaça ex-companheira e tenta agredir ex-sogra com cadeira em Ivaiporã
Com a batida, o ciclista sofreu fraturas no rosto. Uma ambulância da Brigada Municipal prestou os primeiros atendimentos no local.
Na sequência, a vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Faxinal para receber atendimento médico.
📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos