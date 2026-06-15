Bicicleta é furtada de quintal no Conjunto Espírito Santo, em Ivaiporã

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Uma bicicleta furtada em Ivaiporã mobilizou a Polícia Militar na tarde de domingo (14). O furto ocorreu na Travessa Nilson Ribas, no Conjunto Habitacional Espírito Santo, quando um morador percebeu que sua bicicleta havia desaparecido do quintal da residência poucos minutos após sua chegada ao imóvel.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima chegou em casa por volta das 17 horas e deixou a bicicleta no quintal. Ao sair novamente cerca de 20 minutos depois, constatou que o veículo já não estava no local.

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O morador iniciou buscas pelas proximidades na tentativa de encontrar a bicicleta. Ele percorreu ruas da região e procurou informações que pudessem ajudar na localização do objeto, mas não obteve sucesso.

Após aproximadamente uma hora do desaparecimento, a vítima acionou a Polícia Militar para comunicar o ocorrido. A equipe esteve no endereço, registrou a ocorrência e realizou diligências nas imediações.

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Apesar das buscas realizadas pelos policiais, a bicicleta não foi encontrada até o encerramento do atendimento.

O caso foi registrado e encaminhado à Polícia Judiciária, para dar sequência às investigações. A vítima também recebeu orientações sobre os procedimentos legais cabíveis.

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