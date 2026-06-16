Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
LUTO

Beto Preto se despede do ex-prefeito de São João do Ivaí, Dr. Ivens Simão: “Deixa um legado de trabalho”

Beto participou do velório e sepultamento do político e destacou sua trajetória política, atuação médica e legado para o Vale do Ivaí

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.06.2026, 21:03:12 Editado em 16.06.2026, 21:03:06
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Beto Preto se despede do ex-prefeito de São João do Ivaí, Dr. Ivens Simão: “Deixa um legado de trabalho”
Autor Dr. Ivens Simão e Beto Preto - Foto: Arquivo pessoal

O deputado federal Beto Preto (PSD) participou nesta terça-feira (16) do velório e sepultamento do médico e ex-prefeito de São João do Ivaí, Dr. Ivens Simão, e prestou homenagem à trajetória de uma das principais lideranças políticas do Vale do Ivaí.

Beto destacou a contribuição de Dr. Ivens para o desenvolvimento regional, lembrando sua atuação como prefeito de São João do Ivaí por quatro mandatos e presidente da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi) por duas vezes. “Dr. Ivens foi uma liderança política incontestável, um verdadeiro conselheiro político que eu tinha e que continuarei tendo como referência. Vou levar seus conselhos e suas advertências para todo o nosso trabalho. Seguiremos trabalhando pelo Vale do Ivaí e defendendo essa bandeira que ele tanto amava”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Por que os sorteios da Quina estão suspensos? Próximo concurso será dia 28/06; entenda

Segundo o deputado, a despedida foi marcada por uma grande demonstração de carinho da população. “Foi uma comoção pública. Mais de duas mil pessoas passaram para prestar suas últimas homenagens. A cidade parou para se despedir de um homem que dedicou sua vida ao cuidado das pessoas e ao desenvolvimento da região”, disse.

Médico por vocação, Dr. Ivens seguia exercendo a profissão e atendendo pacientes até poucos dias antes de seu falecimento. Para Beto Preto, o legado deixado por ele ultrapassa a vida pública e permanecerá como exemplo para as futuras gerações. “Ele deixa o nosso plano terreno, mas tenho certeza de que deixa também um legado de trabalho, dedicação e compromisso com as pessoas. Foi um grande político, que marcou a trajetória do Vale do Ivaí e de todos nós que tivemos a oportunidade de conviver com ele”, ressaltou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Beto Preto também manifestou solidariedade à família, especialmente à esposa, Dona Rosângela, conhecida como Dona Rô, ao filho Ivens Alfredo, à nora e demais familiares. “Meus sentimentos e minhas condolências a toda a população de São João do Ivaí e à família do Dr. Ivens Simão. Vamos continuar honrando e preservando o legado que ele construiu ao longo de sua vida pública e profissional”, concluiu.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Beto Preto DESENVOLVIMENTO REGIONAL Dr. Ivens Simão homenagem pública legado político são joão do ivai
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV