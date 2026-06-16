Beto Preto se despede do ex-prefeito de São João do Ivaí, Dr. Ivens Simão: “Deixa um legado de trabalho”

O deputado federal Beto Preto (PSD) participou nesta terça-feira (16) do velório e sepultamento do médico e ex-prefeito de São João do Ivaí, Dr. Ivens Simão, e prestou homenagem à trajetória de uma das principais lideranças políticas do Vale do Ivaí.

Beto destacou a contribuição de Dr. Ivens para o desenvolvimento regional, lembrando sua atuação como prefeito de São João do Ivaí por quatro mandatos e presidente da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi) por duas vezes. “Dr. Ivens foi uma liderança política incontestável, um verdadeiro conselheiro político que eu tinha e que continuarei tendo como referência. Vou levar seus conselhos e suas advertências para todo o nosso trabalho. Seguiremos trabalhando pelo Vale do Ivaí e defendendo essa bandeira que ele tanto amava”, afirmou.

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Segundo o deputado, a despedida foi marcada por uma grande demonstração de carinho da população. “Foi uma comoção pública. Mais de duas mil pessoas passaram para prestar suas últimas homenagens. A cidade parou para se despedir de um homem que dedicou sua vida ao cuidado das pessoas e ao desenvolvimento da região”, disse.

Médico por vocação, Dr. Ivens seguia exercendo a profissão e atendendo pacientes até poucos dias antes de seu falecimento. Para Beto Preto, o legado deixado por ele ultrapassa a vida pública e permanecerá como exemplo para as futuras gerações. “Ele deixa o nosso plano terreno, mas tenho certeza de que deixa também um legado de trabalho, dedicação e compromisso com as pessoas. Foi um grande político, que marcou a trajetória do Vale do Ivaí e de todos nós que tivemos a oportunidade de conviver com ele”, ressaltou.

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Beto Preto também manifestou solidariedade à família, especialmente à esposa, Dona Rosângela, conhecida como Dona Rô, ao filho Ivens Alfredo, à nora e demais familiares. “Meus sentimentos e minhas condolências a toda a população de São João do Ivaí e à família do Dr. Ivens Simão. Vamos continuar honrando e preservando o legado que ele construiu ao longo de sua vida pública e profissional”, concluiu.