Beto Preto representa governador durante evento, em Lunardelli

Beto Preto participou neste domingo da abertura das festividades do Santuário de Santa Rita de Cássia

O secretário de Saúde do Paraná Beto Preto participou neste domingo, 21, da abertura das festividades do Santuário de Santa Rita de Cássia, em Lunardelli. Ele esteve representando o governador Ratinho Júnior. Além de participar da missa, o secretário aproveitou para visitar as obras de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) que está em fase de conclusão, ao lado do prefeito Reinaldo Grola e demais representantes do município.

Nas redes sociais, Beto Preto destacou a importância da UBS no Conjunto Residencial Village 2, em Lunardelli, que já está sem fase final de acabamento, construída com contrapartida do governo do estado. Segundo o secretário, essa estrutura vai descentralizar os serviços de saúde e atender os moradores dos bairros Morada dos Sonhos e Nossa Senhora do Rocio e outros próximos.

Assista:

