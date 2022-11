Beto Preto recebe título de Cidadão Honorário de Novo Itacolomi

Da Redação

"Estou com o coração emocionado", disse Beto Preto

O deputado federal eleito pelo Paraná e atual secretário estadual de Saúde Beto Preto recebeu, na Câmara de Vereadores de Novo Itacolomi, no Vale do Ivaí, o título de Cidadão Honorário do município. A homenagem foi realizada na noite desta sexta-feira, 25.

fonte: Reprodução / Redes sociais

O secretário gravou um agradecimento em vídeo e postou em suas redes sociais ainda na noite desta sexta-feira.



"Acabei de receber aqui o título de Cidadão Honorário de Novo Itacolomi. Quero agradecer à Câmara de Vereadores, o prefeito e ex-prefeitos. Trabalhei aqui como médico e volto hoje para receber este título. Estou com o coração emocionado", disse Beto Preto em seu registro de agradecimento. Veja:

O título

Cidadania honorária é um título de honraria que uma pessoa de importância recebe de alguma localidade. O título de cidadão honorário equipara a pessoa homenageada a uma adoção oficial. A pessoa agraciada passa a ser um irmão, um conterrâneo, uma pessoa da terra natal. Mesmo que um homenageado não tenha nascido ou não resida na localidade, para que se lhe conceda tal homenagem, faz-se necessário que se diga o que ele (homenageado) fez, sem visar lucros, interesses pessoais ou profissionais, em defesa do povo da localidade que lhe concedeu tal cidadania.

