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Beto Preto pede ao DNIT recuperação do asfalto na ligação Jandaia-Bom Sucesso

Parlamentar sugeriu que o ministério, via Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)

Escrito por Da Redação
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Beto Preto pede ao DNIT recuperação do asfalto na ligação Jandaia-Bom Sucesso
Autor Deputado Federal Beto Preto (PSD) - Foto: REPRODUÇÃO

O deputado Federal Beto Preto (PSD) apresentou nesta semana, uma indicação na Câmara Federal, reivindicando urgência ao Ministério dos Transportes, na recuperação de um trecho de asfalto, entre Jandaia do Sul e Bom Sucesso.

- LEIA MAIS: Beto Preto destaca expansão dos cursos de Medicina na Unespar durante discurso na Câmara

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O parlamentar sugeriu que o ministério, via Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a realização de obras de recuperação e melhoria deste trecho rodoviário. Beto Preto pediu urgência na demanda, incluindo o contorno de Jandaia, onde a malha asfáltica está em situação precária.

“Trata-se de uma ligação importante, na região norte do Paraná, que dá acesso a diversos municípios, tais como Marumbi, Kaloré, Borrazópolis e outros”, destacou o deputado. Ele alertou que a situação do pavimento é precária e pode ocasionar acidentes com veículos, devido aos buracos e pedras soltas neste trecho.


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Beto Preto Câmara Federal infraestrutura Melhoria Asfáltica Rodovias Paraná transporte
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