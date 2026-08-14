Beto Preto pede ao DNIT recuperação do asfalto na ligação Jandaia-Bom Sucesso

O deputado Federal Beto Preto (PSD) apresentou nesta semana, uma indicação na Câmara Federal, reivindicando urgência ao Ministério dos Transportes, na recuperação de um trecho de asfalto, entre Jandaia do Sul e Bom Sucesso.

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O parlamentar sugeriu que o ministério, via Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a realização de obras de recuperação e melhoria deste trecho rodoviário. Beto Preto pediu urgência na demanda, incluindo o contorno de Jandaia, onde a malha asfáltica está em situação precária.

“Trata-se de uma ligação importante, na região norte do Paraná, que dá acesso a diversos municípios, tais como Marumbi, Kaloré, Borrazópolis e outros”, destacou o deputado. Ele alertou que a situação do pavimento é precária e pode ocasionar acidentes com veículos, devido aos buracos e pedras soltas neste trecho.



