Beto Preto participa de missa de Santa Rita de Cássia em Lunardelli

O deputado federal Beto Preto (PSD) participou nesta sexta-feira, à tarde, da missa solene em honra a Santa Rita de Cássia, no Santuário de Santa Rita de Cássia, em Lunardelli. Ele acompanhou o Governador Carlos Massa Ratinho Junior, o deputado federal Sandro Alex (PSD) e o deputado estadual Alexandre Curi, Presidente da Assembleia Legislativa do Paraná.

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O Governador Ratinho Junior destacou a força do turismo religioso como vetor de desenvolvimento econômico e atração de visitantes para o Paraná. A celebração marcou um dos principais momentos da tradicional festa religiosa realizada no município, conhecido como a Capital Paranaense da Fé. “Conheço Lunardelli antes e depois do Santuário e sei que o turismo religioso ajudou a transformar a cidade, tornando-a referência no Paraná”, afirmou Ratinho Junior.



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A celebração foi presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Carlos José, com a presença de centenas de católicos, que lotaram o Santuário. “Mais uma vez participamos dessa celebração anual, que atrai muitos peregrinos do Paraná a Lunardelli, demonstrando sua devoção a Santa Rita de Cássia, num dos principais roteiros do turismo religioso no estado”, disse Beto Preto.