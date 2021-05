Beto Preto confirma construção do Hemonúcleo de Ivaiporã

Continua após publicidade

O prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil, se reuniu com o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, no gabinete do presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano, para tratar da obra de construção da Unidade de Coleta e Transfusão de Sangue (UCT) – Hemonúcleo de Ivaiporã, e obteve a confirmação que será construído no município.

A área, que foi adquirida na 1ª gestão do prefeito Carlos Gil, medindo 5.022,41m² – está situada na Rua das Quaresmeiras próxima ao Hospital Regional de Ivaiporã e ao Campus da UEM. O Hemonúcleo será construído numa área de 2 mil². O restante da área está reservado para futura ampliação do Hospital Regional de Ivaiporã.

O projeto do Hemonúcleo foi aprovado, restando o aval da Câmara de Vereadores para aprovar o projeto de Lei 31/2021, que autoriza o município a doar o terreno ao Estado. Após a aprovação da Lei 31/2021 caberá à Secretaria de Estado da Saúde iniciar a obra e manter o funcionamento.

O Hemonúcleo de Ivaiporã ficará responsável pela coleta, armazenamento, processamento, transfusão e distribuição de sangue para hospitais de modo a garantir a vida dos pacientes que necessitam passar por este procedimento.

“A obra de construção do Hemonúcleo de Ivaiporã está prevista no Orçamento do Estado, porque é muito importante para o município de Ivaiporã, onde existem unidades hospitalares de referência – Instituto de Saúde Bom Jesus e o Instituto de Saúde Lucena Sanchez [Hospital e Maternidade]. Além disso, poderá atender os hospitais do Vale do Ivaí”, afirmou Carlos Gil.

Beto Preto e Ademar Traiano entendem a importância do Hemonúcleo de Ivaiporã. Por isso, se mostram empenhados em ver mais uma grande obra ser construída, uma vez que a população do Vale do Ivaí será beneficiada e representará economia para o Estado e o município no deslocamento de pacientes aos grandes centros.

Hospital Regional de Ivaiporã

Carlos Gil, Beto Preto e Ademar Traiano também analisaram os trâmites necessários para instalar definitivamente o Hospital Regional de Ivaiporã, que atende exclusivamente casos suspeitos e confirmados de Covid-19.

“O Governo do Estado está ultimando os estudos referentes às especialidades que serão oferecidas após o período destinado ao atendimento dos pacientes acometidos pela pandemia. O objetivo é oferecer tratamentos especializados, o que evitará que a população se desloque aos grandes centros à procura de determinadas especialidades”, explicou Carlos Gil.

Devido ao atendimento específico para coronavírus o Governo do Estado renovará o contrato com a Rede de Assistência à Saúde Metropolitana, responsável pelos atendimentos de pacientes com Covid-19 no Hospital Regional, prorrogando para o mês de novembro, tendo em vista que é necessário haver redução de internamentos.

A reunião contou com a presença do coordenador de Obras da Secretaria de Estado da Saúde, Adilson Silva Lino, e da arquiteta Michelle Poitevin.