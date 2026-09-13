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Beto Preto cobra recuperação e melhorias no trecho rodoviário entre Jandaia do Sul e Bom Sucesso

Deputado federal encaminhou indicação ao Ministério dos Transportes e ao DNIT para que sejam realizadas recuperação, recapeamento, e acostamento

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Beto Preto cobra recuperação e melhorias no trecho rodoviário entre Jandaia do Sul e Bom Sucesso
Autor Foto: - Divulgação

O deputado federal Beto Preto (PSD-PR) apresentou uma indicação ao Ministério dos Transportes solicitando a realização de obras de recuperação e melhoria do trecho rodoviário que liga os municípios de Jandaia do Sul e Bom Sucesso, no Vale do Ivaí. O pedido foi encaminhado por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e de sua Superintendência Regional no Paraná.

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Entre as intervenções solicitadas estão o recapeamento asfáltico, a readequação e recuperação dos acostamentos, a manutenção da pista de rolamento e a renovação da sinalização horizontal e vertical do trecho localizado entre as rodovias BR-376 e BR-369.

Segundo a indicação, a solicitação atende a uma reivindicação da população do Vale do Ivaí, que tem demonstrado preocupação com as condições de trafegabilidade da ligação entre os dois municípios. O documento aponta que as condições do pavimento, dos acostamentos e da sinalização comprometem a segurança dos usuários e dificultam o deslocamento diário de moradores, trabalhadores, estudantes e produtores rurais.

Beto Preto destaca ainda que a recuperação da via é importante não apenas para ampliar a segurança viária, mas também para fortalecer a integração regional e facilitar o transporte de pessoas e mercadorias em uma região cuja economia tem forte relação com as atividades agropecuárias.

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Na indicação, o parlamentar cobra que o Ministério dos Transportes, por meio do DNIT, avalie a situação do trecho com prioridade e promova as intervenções necessárias para restabelecer condições adequadas de segurança, conservação e trafegabilidade.

“A sociedade do Vale do Ivaí tem se posicionado pelas melhorias das rodovias BR-376/BR-369 que ligam as duas cidades – Jandaia do Sul/Bom Sucesso”, destaca o documento, que também cobra respostas do DNIT às demandas da população que utiliza diariamente a rodovia.

A indicação foi apresentada por Beto Preto em 13 de agosto de 2026 e protocolada na Câmara dos Deputados no dia seguinte.

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Para o deputado, a expectativa é que a reivindicação seja acolhida e que as providências para a recuperação do trecho sejam adotadas com a maior brevidade possível, garantindo melhores condições de segurança e circulação para quem utiliza a ligação entre Jandaia do Sul e Bom Sucesso.

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