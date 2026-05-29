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SAÚDE

Beto Preto celebra investimentos de R$ 14 milhões para nova maternidade e PAM de São João do Ivaí

A maternidade contará com 900 metros quadrados e capacidade para até 20 partos por mês

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.05.2026, 18:18:44 Editado em 29.05.2026, 18:18:40
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Beto Preto celebra investimentos de R$ 14 milhões para nova maternidade e PAM de São João do Ivaí
Autor Beto Preto celebra investimentos na saúde - Foto: Divulgação

O deputado federal Beto Preto celebrou nesta sexta-feira (29) o anúncio feito pelo governador Ratinho Junior para a construção de uma nova maternidade e de um novo Pronto Atendimento Municipal (PAM) em São João do Ivaí. Juntas, as obras somam R$ 14 milhões em investimentos e representam um dos maiores reforços já realizados na estrutura de saúde do município.

📰 LEIA MAIS: São João do Ivaí terá maternidade e PAM com investimento do Estado

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A nova maternidade contará com investimento de R$ 7 milhões, integralmente financiados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A estrutura terá aproximadamente 900 metros quadrados de área construída e capacidade para realizar até 20 partos por mês, garantindo mais segurança, conforto e qualidade no atendimento às gestantes e aos recém-nascidos da região.

Já o novo Pronto Atendimento Municipal também receberá R$ 7 milhões em investimentos, sendo R$ 4,5 milhões destinados à construção e R$ 2,5 milhões para aquisição de equipamentos. A unidade terá 812,89 metros quadrados de área construída e funcionará 24 horas por dia, atendendo moradores de São João do Ivaí e de municípios vizinhos.

O PAM será voltado ao atendimento de casos de baixa e média complexidade e contará com consultas médicas, triagem, exames, suturas, atendimentos de emergência, aplicação de medicamentos e apoio diagnóstico. A expectativa é que sejam realizados cerca de 2,1 mil atendimentos por mês.

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Para Beto Preto, os novos investimentos demonstram o compromisso do governador Ratinho Junior com a regionalização da saúde e com a melhoria da qualidade de vida da população paranaense.

“São João do Ivaí está recebendo estruturas modernas e planejadas para atender as necessidades da população. A nova maternidade permitirá que muitas famílias tenham seus filhos com mais segurança e dignidade perto de casa. Já o novo PAM vai ampliar a capacidade de atendimento e dar mais agilidade aos serviços de urgência e emergência. É um investimento histórico para o município e para toda a região do Vale do Ivaí”, afirmou.

Beto Preto destacou ainda que os investimentos reforçam o trabalho realizado pelo Governo do Estado para ampliar o acesso aos serviços de saúde em todas as regiões do Paraná.

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“O governador Ratinho Junior tem feito da saúde uma prioridade. São obras, equipamentos e serviços que chegam aos municípios e melhoram diretamente a vida das pessoas. São João do Ivaí é mais um exemplo de como o planejamento e os investimentos estão fortalecendo a rede pública de saúde em todo o Paraná”, concluiu.

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