Beto Preto celebra início dos atendimentos na maternidade do Hospital Regional de Ivaiporã

Serviço de atendimento obstétrico de baixo risco começou a funcionar no fim de setembro

A população da região de Ivaiporã conta com um importante reforço na assistência materno-infantil. Desde o final de setembro, a maternidade de baixo risco do Hospital Regional de Ivaiporã está em funcionamento, ampliando o acesso das gestantes a um atendimento especializado, humanizado e sem cobrança de honorários médicos aos municípios.

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A implantação do serviço foi articulada ainda durante a gestão de Beto Preto à frente da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), em conjunto com o então diretor-geral da pasta, César Neves, atual secretário estadual da Saúde, e com o governador Ratinho Junior. A estrutura é mantida dentro da rede de hospitais estaduais, com apoio da Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná (Funeas).

Beto Preto comemorou o início do atendimento e destacou a importância de ver um projeto planejado anteriormente se transformar em benefício concreto para a população.

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“Fico muito satisfeito em ver que o nosso projeto deu certo e que hoje estamos colhendo os frutos de um trabalho construído com planejamento e parceria. Essa maternidade está resolvendo uma demanda importante da região, oferecendo atendimento às gestantes sem cobrança de honorários aos municípios. É um serviço que vai acolher muitas famílias”, afirmou.

O deputado também ressaltou que a abertura da maternidade não compromete os demais serviços do Hospital Regional de Ivaiporã, que mantém o funcionamento da UTI e a realização de cirurgias eletivas, consolidando-se como referência para a assistência hospitalar na região.

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Investimentos

Beto Preto destacou que a nova maternidade integra um movimento mais amplo de fortalecimento da assistência materno-infantil no Vale do Ivaí e no Centro-Norte do Paraná.

Entre as iniciativas estão a recente inauguração da nova maternidade do Hospital da Providência, em Apucarana, e a construção da nova maternidade do Hospital Santa Casa de Arapongas.

“Estamos consolidando uma rede de bons serviços na área materno-infantil, que vai atender com carinho, respeito e qualidade as gestantes da nossa região. São investimentos que deixam um legado para o futuro”, destacou.