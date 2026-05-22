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Beto Preto acompanha Ratinho Junior na autorização da nova ponte sobre o Rio IvaÍ

Governador autorizou início das obras que vai interligar os municípios de Jardim Alegre e Grandes Rios

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.05.2026, 20:21:32 Editado em 22.05.2026, 20:21:26
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Beto Preto acompanha Ratinho Junior na autorização da nova ponte sobre o Rio IvaÍ
Autor “A obra era uma das mais esperadas na região - por mais de 50 anos", destacou Beto Preto - Foto: Divulgação

Em ato realizado na tarde desta sexta-feira (22), no Centro de Eventos Garden, na PR-466, o Governador Carlos Massa Ratinho Junior oficializou a autorização para o início das obras da nova ponte sobre o Rio Ivaí, interligando os municípios de Jardim Alegre e Grandes Rios.

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“A obra já tem a empreiteira contratada, a Itaúba Incorporações e Construções - vencedora da licitação - e começa nesta segunda-feira, dia 25 de maio. O investimento é de R$ 27,8 milhões na construção da ponte, que terá 242 metros de extensão”, anunciou o governador ratinho Junior, acrescentando que “o prazo de entrega é de cerca de 12 meses aproximadamente”.

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O ex-secretário de saúde e atual deputado federal Beto Preto (PSD) participou da luta pela nova ponte, como prefeito de Apucarana e presidente da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi). “A obra era uma das mais esperadas na região - por mais de 50 anos -, em função de sua importância para reduzir significativamente as distâncias, no escoamento de produção e também para deslocamento de estudantes e de pacientes para atendimento médico”, ressaltou Beto Preto ao discursar no evento.

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Os prefeitos de Jardim Alegre, Moisés Santos; e de Grandes Rios, professor William José Silva, comemoraram a liberação oficial para início das obras. “A conquista é resultado de um esforço coletivo que envolveu muitas lideranças de toda a região, incluindo prefeitos e deputados”, pontuou Moisés Santos.

O prefeito de Grandes Rios, William Silva, destacou que prefeitos de gestões anteriores também contribuíram nessa luta de décadas. “Além do impacto na mobilidade, a ponte deve fortalecer o desenvolvimento econômico, facilitar o transporte de moradores, produtores rurais e estudantes, além de ampliar a integração entre municípios da região”, citou.

Além do governador Ratinho Junior, participaram do evento os deputados federais Sandro Alex, Sérgio Souza e Luiza Canziani; os deputados estaduais Alexandre Curi, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Tercílio Turini, Do Carmo, Artagão Junior e Evandro Araújo.

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