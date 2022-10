Benedita dos Reis, 72 anos é eleita a Miss Melhor Idade de Ivaiporã

Da Redação

Benedita Maria Custódio dos Reis, que tem 72 anos e sonha viajar de avião, foi eleita Miss Melhor Idade 2022, na quarta-feira, dia 26 de outubro, quando o Departamento de Assistência Social da Prefeitura de Ivaiporã realizou o concurso Miss Melhor Idade, no Centro da Melhor Idade, onde dezenas de familiares torceram pelas candidatas.

Além de Benedita Reis desfilaram Jandira Rodrigues da Silva (1ª Princesa), Zenaide Dias Lopes dos Santos (2ª Princesa), Eni Rigo dos Santos, Geralda Maria Costa, Idiomar Gudi Hartmann, Ildete Rosa Sirço, Judith Rodrigues Martins, Maria Aparecida da Silva e Maria de Lourdes Gonçalves.

Para compor o júri a diretora do Departamento de Assistência Social, Flávia Kuss, convidou a Miss Ivaiporã 2019, Adrielly Brasil Paloppoli; presidente da Acisi Mulher, Cristiane Lobo Rios; presidente da Câmara de Vereadores, Gertrudes Bernardy; apresentadora da Rede Humaitá, Isabela Botelho; e a integrante da Associação das Senhoras de Rotarianos, Ione Muchiuti.



Flávia Kuss e Gertrudes Bernardy parabenizaram as candidatas pela simpatia e disposição, e as consideraram vencedoras pela participação e por educar filhos, netos e bisnetos. “Decidi participar para ganhar. Mas se outra colega ganhasse também ficaria feliz. Agora, vou comemorar com elas”, declarou Benedita Reis.

O concurso Miss Melhor Idade contou com apresentação do Grupo de Cantoria do Sesc Ivaiporã e da cantora Daniele Pereira – recebendo muitos aplausos.

