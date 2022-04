Bebedeira termina com homem ferido a facão em Bom Sucesso

Da Redação

Um homem ficou ferido após ser atingido por um facão durante briga registrada no início da noite de sexta-feira (29), em uma casa, no centro de Bom Sucesso.

continua após publicidade .

Segundo relatado por um dos envolvidos à Polícia Militar (PM), os dois estavam bebendo e conversando quando começaram a se desentender. O homem que registrou o boletim disse que passou a ser agredido com socos, sofrendo ferimentos no rosto, testa e no braço esquerdo. O homem disse ainda que foi atingido por um golpe de facão na cabeça e que o autor fugiu do local

Ele buscou atendimento médico no Hospital Municipal. Já o autor é procurado pela PM. O motivo da discussão não foi divulgado.