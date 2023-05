Bebê que faleceu por pneumonia em Maringá será sepultado em Ivaiporã

Da Redação

José Tavares Ezequias, 9 meses

O bebê José Tavares Ezequias de 9 meses que morreu em Maringá por complicações de pneumonia, no norte do Paraná, foi transladado e será sepultado nesta segunda-feira (22), em Ivaiporã.

O menino é filho do casal Murilo e Amanda Caroline Rocha Tavares Ezequias que foram moradores de Ivaiporã e atualmente residiam em Maringá.

Ele era Neto do conhecido Paulinho Jacaré do Mototáxi e da Lu do Cine, sobrinho da Bárbara que trabalha no SAMU.

De acordo com informações de familiares, os pais da criança já lutavam pela saúde desde o nascimento em razão de cardiopatia.

Profundamente abalada, a família decidiu pelo velório que acontece na Sala I, na Capela Aliança.

O sepultamento será às 13h30 desta segunda-feira (22) no Cemitério Municipal de Ivaiporã.

