Bebê é encontrado morto em Marilândia do Sul; PM é chamada

Um bebê, de apenas 9 meses, foi encontrado morto na casa da família, em Marilândia do Sul, no norte do Paraná. A Polícia Militar (PM) foi chamada na manhã desta sexta-feira (28).

Profissionais da saúde do município foram até a residência, na Rua Ângelo Farconde Filho, no bairro Conquista, porém, o garotinho já estava sem vida. A princípio, a criança estava no sofá da casa e morta há mais de duas horas.

O bebê morava com a mãe e mais dois irmãos, duas crianças de 7 e 5 anos. A mãe alegou para a polícia que o filho faleceu por engasgamento, porém, a criança pode ter sido vítima de crime.

O Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana foi chamado para recolher o corpo do bebê e vai apurar a causa da morte. A mãe da criança, conforme a polícia, seria usuária de entorpecentes e ela foi levada para a delegacia.

Testemunhas contaram que moradores do bairro ficaram inconformados com a notícia da morte da criança.

