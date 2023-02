Bebê de um ano morre após engolir bateria de lítio, no Paraná

Da Redação

UPA Marumbi, em Foz do Iguaçu

Um bebê de um ano morreu após engolir uma bateria de lítio em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. A morte foi confirmada na noite de quarta-feira (1°).

Sophia Eloah da Silva chegou a ser internada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Marumbi, mas não resistiu. As informações são do Portal G1.

Segundo o médico Douglas Spadotto, a criança foi levada pela mãe até a UPA após perceber que a menina estava com sangramento na garganta.

Durante avaliação no local, foi identificado que a menina tinha tido uma hemorragia.

A criança será sepultada no Cemitério Municipal São João Batista, em Foz, na tarde desta quinta-feira (2).

As causas do acidente ainda são investigadas.

Com informações do Portal G1

