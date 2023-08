Bebê de Jandaia é internada em estado grave no HU após queimaduras

Siga o TNOnline no Google News

Um novo caso de queimaduras graves envolvendo uma bebê foi registrado na região. Desta vez, uma criança de 1 ano e seis meses foi socorrida após um acidente doméstico em Jandaia do Sul (PR) na última segunda-feira (21). Ela teria derramado uma caneca de água quente que estava na pia sobre o próprio corpo.

Inicialmente, a bebê foi levada para o Hospital Nossa Senhora de Fátima, de Jandaia do Sul. Diante da gravidade, a criança foi transferida pela ambulância avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital da Providência, de Apucarana, e depois para o Hospital Universitário (HU), de Londrina.



O HU informou na manhã desta quarta-feira (23) ao TNOnline que a bebê está internada em estado grave e sedada no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ). Ela teve 11% do corpo queimado no acidente, segundo o HU.

No último dia 17, uma bebê de 1 ano acabou morrendo após sofrer queimaduras graves em Apucarana. A criança foi atingida em 80% do corpo após um incêndio na residência. Levada para o HU, a menina acabou não resistindo aos ferimentos e morreu.

A mãe da bebê, de 24 anos, segue internada em Londrina. Ela está estável, acordada e respirando em ar ambiente, segundo boletim médico desta quarta-feira (23) divulgado pelo HU.

