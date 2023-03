Bebê de 9 dias é salva por socorristas do Samu após se engasgar

Da Redação

Márcio Roberto Ferreira e Karina Meira

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se tornaram verdadeiros heróis ao salvarem a vida de uma bebê de apenas 9 dias, na manhã desta quinta-feira (30). A criança acabou se engasgando com leite materno e secreção.

Conforme informações, um casal morador de Manoel Ribas, no Vale do Ivaí, levou um enorme susto ao perceberem que a filha recém-nascida estava engasgada. Os pais da menina rapidamente se dirigiram até a sede do Samu em busca de socorro.

Ao chegarem no local, os pais e a bebê foram atendidos pelo motorista do Samu, Márcio Roberto Ferreira, e pela técnica de enfermagem, Karina Meira. Os socorristas fizeram as manobras necessárias para desobstruir as vias respiratórias da criança.

Após o susto e para garantir que tudo estava bem, a menina foi encaminhada para o Hospital Municipal Santo Antônio de Manoel Ribas para avaliação médica. O casal agradeceu imensamente a ajuda e rapidez dos profissionais do Samu que salvaram a vida de sua filha.





Fonte: Informações Blog do Berimbau.

