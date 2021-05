Bebê de 3 meses se engasga com leite e é salva por PMs

Continua após publicidade

Um bebê de três meses teve a vida salva por policiais militares na noite de sábado (8) na Av. Tancredo Neves, em Jardim Alegre. A criança havia se engasgado com o leite materno, e graças à ação dos policiais, conseguiu sobreviver.

Conforme consta no boletim de ocorrências, no local os policiais encontraram o bebê que estava com a pele roxa. A mãe e o pai, estavam extremamente assustados e sem reação não conseguindo explicar o que havia ocorrido com a criança.

A equipe então fez o procedimento de desobstrução das vias aéreas, com a manobra de Heilimch, e a criança voltou a respirar normalmente.

Também foi acionado o Corpo de Bombeiros, que compareceu no local para melhor avaliação na criança que foi encaminhada até o Hospital Municipal para exames.

Destaque para o soldado que estava escalado no Copom juntamente com o adjunto, que orientaram e tentaram acalmar mãe quanto aos procedimentos de primeiros socorros até a chegada da equipe de serviço ao endereço.