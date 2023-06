Bebê de 1 ano morre vítima de broncoaspiração; veja o que é a condição

Um bebê, de apenas 1 ano e 3 meses, morreu nesta sexta-feira (23) vítima de uma suposta broncoaspiração, em Bom Sucesso, no Vale do Ivaí. A criança teria dado entrada no Hospital Municipal Dr. Kuriqui Caname no período da manhã.

De acordo com a Polícia Militar do Paraná (PMPR), o bebê chegou na unidade de saúde em estado crítico. Apesar dos esforços da equipe médica, o médico responsável atestou o óbito e as autoridades competentes foram acionadas.

Conforme informações preliminares, a causa da morte foi identificada como broncoaspiração. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deve investigar o caso, no entanto, de acordo com informações do Blog do Berimbau, tudo aponta para uma fatalidade.

Afinal, o que é broncoaspiração?

A broncoaspiração é a entrada de substâncias estranhas, tais como alimentos e saliva, na via respiratória. Essa condição pode ocorrer pelo enfraquecimento dos músculos usados na deglutição, o que pode causar a dificuldade no ato de engolir, também conhecida como disfagia.

É muito comum em bebês e idosos. Os sintomas incluem tosse, dificuldade respiratória e, em alguns casos, asfixia.

