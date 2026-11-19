Mulher que cuidava da criança se envolveu em um desentendimento entre o pai dela e um homem não identificado; bebê foi avaliado na UPA e liberado

Um bebê caiu no chão durante uma briga de rua ocorrida no início da tarde desta quarta-feira (18), na Avenida Maranhão, na região central de Ivaiporã. A Polícia Militar e o Conselho Tutelar foram mobilizados para atender a ocorrência, que teve início após um desentendimento motivado por uma suposta cobrança de dívida em um ponto de ônibus. Apesar do susto, a criança foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e não sofreu ferimentos.

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De acordo com o boletim de ocorrência, uma mulher responsável pelos cuidados da criança relatou que aguardava o transporte coletivo na companhia de seu pai, que apresentava sinais de embriaguez. A confusão começou quando um homem desconhecido se aproximou e tentou tomar dinheiro do pai dela, alegando a existência de uma dívida. Durante o tumulto e a briga que se formou, a mulher acabou envolvida e a criança de colo caiu na calçada.

Logo após a queda do bebê, tanto o homem desconhecido quanto o pai da mulher fugiram do local e não foram mais localizados pela polícia. O Conselho Tutelar chegou rapidamente ao endereço, prestou o acolhimento inicial à criança e, com o apoio da escolta da Polícia Militar, a encaminhou para avaliação médica na UPA. O médico plantonista avaliou o bebê e descartou qualquer risco ou lesão. A mãe da criança compareceu à unidade de saúde logo na sequência e recebeu as devidas orientações dos conselheiros tutelares.