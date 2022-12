Bêbado resolve dormir na estrada e é confundido com vítima de acidente

Da Redação

Imagem ilustrativa

Na noite de terça-feira (20), a Polícia Militar (PM) foi chamada para a estrada rural do Alecrim, em Ivaiporã no Centro Norte do Paraná, para atendimento a um possível local de morte. Os policiais se dirigiram ao local e encontraram um homem bêbado, que havia parado a bicicleta para dormir.

Conforme o boletim de ocorrência da PM, a equipe de serviço foi acionada por volta das 23 horas, onde a solicitante informou que estava voltando do Alecrim e que a uns 500 metros, da entrada da estrada da Água da Laranjeira teria avistado uma bicicleta com sinais de sangue.

Ela também relatava que havia sangue pela estrada e informou que poderia ter algum lesionado, dentro de uma caixa de retenção de águas às margens da estrada.

Os policiais se dirigiram ao local e foi constatado a presença de um andarilho completamente embriagado, dormindo às margens da estrada.

Não foi localizado nenhum vestígio de sangue pelo local, seria apenas água e pinga.

O cidadão alegou aos policiais ser morador de rua e que sentiu vontade de parar sua bicicleta no local e dormir.

