Bêbado leva facada após danificar carro no centro de Marilândia do Sul

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Caso aconteceu na Rua Wilson Froza, no centro de Marilândia do Sul

A Polícia Militar (PM) foi chamada no início da noite deste sábado (20), por volta das 18h15, após um homem de 25 anos ser atingido por um golpe de faca na Rua Wilson Froza, no centro de Marilândia do Sul.

continua após publicidade .

De acordo com a polícia, após chegar no local, a equipe se deparou com a vítima com sangue espalhado pelo corpo e com sinais de embriaguez. Os policiais levaram o jovem para um posto de saúde, mas ele recusou receber atendimento pelo enfermeiro que estava de plantão.

Em seguida, segundo a PM, a equipe foi à residência do autor, de 31 anos, que disse que a briga se iniciou após a vítima danificar seu veículo, um Fiat Uno.

continua após publicidade .

Diante da situação, a polícia apenas confeccionou um Boletim de Ocorrências.

Siga o TNOnline no Google News