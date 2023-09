Bêbado, homem de 28 anos bate na companheira e no irmão mais velho

A Polícia Militar (PM) de Mauá da Serra, no Vale do Ivaí, foi acionada na noite desta quarta-feira (20) depois que um caso de violência foi registrado entre dois irmãos na área central da cidade. A situação aconteceu por volta das 22 horas, em uma casa localizada na Rua Daniel Berg.

De acordo com o boletim de ocorrência, no local os policiais conversaram com um dos irmãos, de 29 anos. Ele relatou que seu irmão mais novo, de 28 anos, chegou em casa bêbado e nervoso e, sem motivos aparentes, teria começado a agredi-lo. O mais novo teria pegado um alicate e batido no irmão mais velho na região da cabeça. A vítima teve ferimentos na orelha esquerda e no couro cabeludo.

O suspeito fugiu do local. De acordo com a Polícia Militar, ele já havia cometido outro crime de violência doméstica momentos antes.

Conforme um outro boletim de ocorrência, registrado por volta das 20h54 na rua Eldorado, ainda no centro de Mauá da Serra, o homem de 28 anos foi acusado de agredir a companheira de 41 anos. Vizinhos chamaram as autoridades depois que a mulher saiu na rua pedindo ajuda.

Ela relatou aos PMs que o companheiro teria chegado em casa muito agressivo por estar embriagado. Novamente sem motivos aparentes, assim como teria sido com o irmão mais velho, ele deu um soco no pescoço da esposa e fugiu do local em um carro.

Nem a mulher, nem o irmão desejaram representar criminalmente contra o suspeito. As vítimas foram orientadas.

