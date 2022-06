Bêbado faz ameaças a idoso e o acusa ter mexido com a mulher

Da Redação

Na noite de domingo (12), por volta das 21h30, a Polícia Militar foi chamada para uma casa na Vila Nova Porã, em Ivaiporã, onde um idoso de 79 anos estaria sendo ameaçado.

No local em contato com o solicitante, ele passou a relatar que o homem teria chegado embriagado e derrubado com chutes o portão de sua residência. Na sequência proferiu xingamentos para o denunciante, e o acusou de ter mexido com sua esposa.

Foi realizado busca pessoal no autor, porém nada de ilícito foi localizado. O solicitante confirmou que o abordado havia derrubado seu portão, porém não quis exercer seu direito de representação contra o autor dos fatos. As partes foram orientadas.

Furto em Godoy Moreira

Em Godoy Moreira, por volta das 20h20, a PM foi acionada para a Rua Osório da Silva Passos, onde o solicitante passou a relatar que estava saindo com uma mulher, e que a mesma furtou R$ 900,00 de sua carteira e tomou rumo ignorado.

A equipe fez patrulhamento pelas proximidades, porém não encontrou a autora do furto. A vítima foi orientada sobre as medidas cabíveis.