Bêbado e com faca, homem faz ameaças no Porto Ubá, PM foi chamada

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Um morador do Distrito de Porto Ubá, no município de Lidianópolis, acionou a Polícia Militar, na noite de sexta-feira (4), após uma situação de ameaça. O autor das ameaças estaria bêbado e portando uma faca.

continua após publicidade .

O caso foi por volta das 21 horas, a equipe foi ao local entrou em contato com o solicitante. Ele relatou que estava subindo a Av. Curitiba, quando foi surpreendido pelo indivíduo que estava embriagado.

- LEIA MAIS: 'Do nada' mulher leva pancada na cabeça e chama PM de Apucarana

continua após publicidade .

O homem começou a abraçá-lo pelas costas e o derrubou ao chão. No intuito de se defender, o denunciante entrou em vias de fatos com o homem bêbado, derrubando-o no chão.

Logo após isso, o autor saiu do local, retornando em posse de uma faca, e a distância passou a ameaçar o solicitante riscando a faca no asfalto, permanecendo afastado do local, e se evadindo logo depois.

O solicitante não soube dizer o motivo das atitudes do autor. Sendo assim, ele foi orientado quanto aos procedimentos pertinentes à situação.

Sendo então confeccionado o BOU e encaminhado até a 54ª DRP de Ivaiporã para providências cabíveis.

Siga o TNOnline no Google News