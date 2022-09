Bêbado chama a PM para dar susto no pai, que o ameaçou com chicote

Da Redação

Imagem ilustrativa - A Polícia Militar foi "usada" pelo homem embriagado para dar um susto no pai, depois de ser repreendido

A equipe da Polícia Militar de Marilândia do Sul atendeu a uma ocorrência no mínimo curiosa, na tarde desta terça-feira (13). Um homem, de 29 anos, embriagado, chamou a polícia como uma espécie de retaliação contra o próprio pai, de 53 anos, que teria repreendido o filho antes, fazendo inclusive ameaças de usar um chicote.

O homem que, segundo o boletim da Polícia Militar, aparentava claros sinais de embriaguez “e forte odor etílico” relatou que ele mora numa casa nos fundos da casa do pai. Nesta terça-feira (13), o pai teria ido até a casa do filho e feito ameaças a ele, com um chicote.

Contrariado com a reprimenda e com a atitude do pai, o homem relatou que decidiu então acionar a Polícia Militar “para dar um susto no pai”. Ainda de acordo com o relatório da PM, o solicitante teria errado o próprio endereço para registrar a ocorrência. Ele deu um endereço, mas foi encontrado pela PM em outro.

A equipe policial orientou os envolvidos no local e foi informada, pelo solicitante, que ele iria decidiu futuramente se iria ou não representar contra o próprio pai.

