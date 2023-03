Bêbado causa confusão em bar e ameaça pessoas em Jardim Alegre

Da Redação

Imagem ilustrativa

No início da tarde de quarta-feira (1º) um homem embriagado foi detido em Jardim Alegre e encaminhado para termo circunstanciado, após causar confusão e ameaçar pessoas na Av. Paraná, no centro da cidade.

A equipe de serviço do destacamento da Polícia Militar foi acionada por volta das 13 horas. No endereço foi relatado pelo proprietário do bar que o autor teria quebrado garrafas no chão.

Em seguida o homem bêbado se dirigiu ao estabelecimento de produtos naturais que fica nas proximidades e começou a ameaçar a funcionária, e disse a ela em tom de ameaça “eu sei onde você mora”, “guardei muito bem teu rosto e vou aparecer lá na tua casa, você vai ver”.

Diante dos relatos, a equipe deu voz de abordagem ao autor, que não acatou as ordens emanadas e desacatou a equipe, mas mesmo assim, acabou sendo abordado e nada de ilícito foi encontrado.

Diante do interesse de representação pelas vítimas, foi dada voz de prisão, no entanto ele não aceitou e reagiu com empurrão e resistência.

Sendo necessário o uso seletivo e moderado da força, o autor foi encaminhado até o destacamento policial militar para lavratura de termo circunstanciado de infração penal e posteriormente liberado.

