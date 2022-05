Batida frontal entre carros deixa três pessoas feridas

Da Redação

Acidente foi na Rodovia PR-650, próximo ao distrito de Santa Luzia do Alvorada

Três pessoas ficaram feridas no início da noite deste domingo (15) após uma batida frontal entre dois carros na Rodovia PR-650, próximo ao distrito de Santa Luzia da Alvorada, em São João do Ivaí.

A batida envolveu uma picape Saveiro com placas de Godoy Moreira e um Fiat Strada com placas de São João do Ivaí.

Ficaram feridos um casal que estava na Saveiro e uma mulher que estava no Fiat Strada.

As vítimas receberam atendimento da equipe do Samu e foram encaminhadas ao Hospital Municipal.