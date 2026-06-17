Batida entre trem e caminhão em Jandaia do Sul deixa maquinista ferido

Uma colisão envolvendo um caminhão bitrem e uma composição férrea da empresa Rumo Logística deixou um maquinista de trem com ferimentos leves na noite desta quarta-feira (17) no trevo próximo ao restaurante Panela de Pedra, em Jandaia do Sul (PR).

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Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para o resgatee os agentes informaram que o maquinista teria sofrido uma contusão em membro inferior durante o impacto. Já o motorista do caminhão não sofreu ferimentos e dispensou o atendimento médico.



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A carreta, uma Scânia R 540, que transportava uma carga de farelo de soja, seguia no sentido à saída para Mandaguari, quando teve seu engate atingido enquanto atravessava a linha férrea. As causas do acidente serão apuradas.

O local, que fica na saída de Jandaia do Sul para Mandaguari e no acesso ao Contorno Norte de Jandaia do Sul, é um trecho recorrente de acidentes do tipo.

Caminhoneiro morreu ao colidir com trem no Pirapó

Um grave acidente no início da tarde desta terça-feira (16) deixou um homem morto no Distrito do Pirapó, em Apucarana (PR). A batida envolveu uma carreta e uma locomotiva da Rumo em uma passagem de nível.

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De acordo com informações apuradas no local pelo TNOnline, a vítima dirigia a carreta e morreu no local. O motorista foi arremessado para fora da cabine por conta do impacto. O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) foi acionado, mas constatou o óbito.



A vítima foi atingida quando tentava acessar o distrito. A Polícia Científica foi acionada. As causas do acidente serão apuradas.



A concessionária Rumo informou, em nota, que o local do acidente possui sinalização e que o maquinista não teve tempo hábil para evitar a colisão. A empresa afirma, ainda que permanece à disposição das autoridades. Veja abaixo a nota na íntegra.