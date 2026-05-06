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ACIDENTE DE TRÂNSITO

Batida entre motos no centro de Faxinal deixa homem ferido

Colisão entre motos foi registrada, no cruzamento das ruas Dominicanos e São Paulo

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.05.2026, 08:53:40 Editado em 06.05.2026, 08:53:34
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Batida entre motos no centro de Faxinal deixa homem ferido
Autor Colisão entre motos foi registrada, no cruzamento das ruas Dominicanos e São Paulo - Foto: Reprodução/Blog do Berimbau

Um acidente entre duas motocicletas deixou um homem ferido no fim da tarde de terça-feira (5), em Faxinal, no norte do Paraná.

A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Dominicanos e São Paulo, onde a vítima recebeu os primeiros socorros após sofrer uma fratura na perna.

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O impacto entre os veículos causou ferimentos em um dos motociclistas, que sofreu fratura em uma das pernas.

Após os primeiros socorros, ele foi encaminhamento ao Hospital Juarez Barreto para atendimento médico.

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Por outro lado, o segundo condutor envolvido na batida não se feriu. As circunstâncias do acidente não foram informadas.

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