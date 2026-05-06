Batida entre motos no centro de Faxinal deixa homem ferido

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Um acidente entre duas motocicletas deixou um homem ferido no fim da tarde de terça-feira (5), em Faxinal, no norte do Paraná.

A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Dominicanos e São Paulo, onde a vítima recebeu os primeiros socorros após sofrer uma fratura na perna.

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O impacto entre os veículos causou ferimentos em um dos motociclistas, que sofreu fratura em uma das pernas.

Após os primeiros socorros, ele foi encaminhamento ao Hospital Juarez Barreto para atendimento médico.

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Por outro lado, o segundo condutor envolvido na batida não se feriu. As circunstâncias do acidente não foram informadas.

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