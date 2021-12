Batida entre Ivaiporã e Manoel Ribas deixa uma pessoa ferida

Da Redação

Uma acidente de trânsito envolvendo dois carros na noite de domingo (12), deixou um jovem de 24 anos ferido. A batida foi na PR-466, entre Ivaiporã e Manoel Ribas, na região central do Paraná.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente envolveu dois carros com placas de Ivaiporã. Um VW Gol e um GM Classic que trafegavam sentido Manoel Ribas a Ivaiporã e ao atingirem o Km 122, se envolveram em um acidente tipo abalroamento transversal.

O condutor do Classic ficou ferido e foi encaminhado ao Instituto de Saúde Bom Jesus Ivaiporã. O motorista do Gol se evadiu do local.

fonte: Polícia Rodoviária Estadual Divulgação