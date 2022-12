Batida entre Corsa e Gaiola Cross deixa quatro feridos no Vale do Ivaí

Da Redação

Uma colisão entre dois veículos deixou quatro pessoas feridas na tarde deste sábado (31), em Jardim Alegre.

A batida que envolveu uma Gaiola Cross e um GM/Corsa prata aconteceu por volta das 14 horas, na estrada da Balsa, em Jardim Alegre, próximo ao Rio Ivaí, na divisa com Grandes Rios, na localidade conhecida como bairro dos Pereira.

Quatro pessoas ficaram feridas, dois que estavam no carro e dois que ocupavam a gaiola.

Segundo informações, o carro estava seguindo para a Barra Preta e os gaioleiros seguiam sentido ao Rio Ivaí.

Corpo de Bombeiros, Samu e Polícia Militar estiveram no local prestando atendimento. As causas do acidente estão sendo apuradas.

As vítimas foram encaminhas para UPA e para o Hospital Bom Jesus de Ivaiporã.

* Com informações Canal HP

