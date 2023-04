Batida entre carros deixa uma pessoa morta e duas feridas na PR-466

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Acidente foi próximo ao bairro Sabugueiro

Uma batida entre dois carros deixou uma pessoa morta e duas feridas no início da noite deste domingo (16), na rodovia PR-466. O acidente ocorreu no trecho que liga Manoel Ribas e Ivaiporã, nas proximidades do Bairro Sabugueiro.

continua após publicidade .

De acordo com as informações à colisão frontal foi por volta das 18h30 e envolveu um Ford/Fiesta com placas de Pitanga e um Chevorlet/Astra com placas de Manoel Ribas.

- LEIA MAIS: Acidente entre carro e caminhão deixa dois feridos em Arapongas

continua após publicidade .

Um homem de 53 anos, que não teve a identidade informada e que estava como passageiro do Astra morreu no local do acidente.

A condutora do Fiesta e o motorista do Astra tiveram ferimentos e foram socorridos pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Siate/Corpo de Bombeiros.

Polícia Civil e criminalística também foram acionados para o levantamento das circunstâncias do acidente. O corpo seria recolhido para o Instituto Médico Legal (IML) de Ivaiporã.

* Com informações NH Notícias/Manoel Ribas

Siga o TNOnline no Google News