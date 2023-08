Batida entre carros deixa um morto na PR-446 em Lidianópolis

Siga o TNOnline no Google News

Um homem morreu e outro ficou ferido após uma batida entre carros, na noite desta segunda-feira (14), na PR-446, em Lidianópolis. A colisão foi entre um Ford Escort e um VW Voyage.

Conforme informações de populares o Escort seguia sentido a Lidianópolis e o Voyage sentido a Jardim Alegre e colidiram frontalmente em uma descida a cerca de dois quilômetros do Posto Progresso, em Lidianópolis

Equipes do Siate/Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Polícia Rodoviária, foram acionados.

O condutor do Escort , estava sozinho e entrou em óbito no local. O motorista do Voyage teve ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital. Ainda segundo populares, ambos motoristas são moradores de Lidianópolis.

Equipes da Polícia Civil e Polícia Científica também foram acionadas. Após os levantamentos, o corpo seria recolhido ao Instituto Médico Legal de Ivaiporã.

Ainda segundo informações do Corpo de Bombeiros, um veículo Meriva que estava ocupado por cinco pessoas, também acabou se envolvendo no acidente, mas felizmente, ninguém se feriu.

