Batida entre carro e moto deixa motociclista ferido

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um motociclista ficou ferido após se envolver em uma batida com um carro na Av. Maranhão, em Ivaiporã, na terça-feira (19). Segundo a Polícia Militar (PM) o acidente foi por volta das 21h30.

A equipe da PM foi chamada e no local do acidente, o condutor da motocicleta já estava em atendimento pelo SAMU e posteriormente foi encaminhado para a UPA. Os veículos envolvidos foram um VW/Gol e uma motocicleta HondaTitan.

A motorista do Gol permaneceu no local e relatou aos policiais que estava sentido centro/bairro quando foi entrar na Rua Paranavaí não viu o motociclista que estava sentido bairro/centro e acabou colidindo do lado direito do carro.

Foi checado via sistema intranet a situação dos veículos, ambos não possuem pendências. Porém, a motocicleta foi recolhida ao pátio da 6ª CIPM, pois o condutor não possui habilitação