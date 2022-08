Batida entre carro e moto deixa duas pessoas feridas em Ivaiporã

Da Redação

Uma batida entre uma motocicleta e um carro deixou duas pessoas feridas na Rua Apinagés no Jardim Alto da Glória, na região da Vila Residencial de Furnas, em Ivaiporã, neste sábado (20). O acidente foi por volta das 18 horas.

As vítimas um homem e uma mulher que estavam na motocicleta foram socorridas pela equipe do Corpo de Bombeiros e levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h).

De acordo com informações de populares que estavam no local do acidente, a motocicleta seguia sentido Vila de Furnas ao centro quando foi atingida na traseira pelo carro.

Ainda de acordo com populares, após a colisão o motorista fugiu do local, sem prestar atendimento as vítimas.

