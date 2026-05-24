Batida entre carro e moto deixa dois feridos em Ivaiporã

Um acidente em Ivaiporã envolvendo uma motocicleta e um carro deixou duas pessoas feridas na noite de sexta-feira (23), na Av. São Paulo. O casal que estava na moto foi socorrido e encaminhado à UPA após a colisão.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Copom para prestar apoio ao Corpo de Bombeiros no atendimento da ocorrência. No local, os policiais encontraram um VW Fox e uma Honda Bros com danos causados pela batida.

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O motociclista estava com a CNH regular e levava a namorada na garupa. Os dois receberam atendimento médico após o acidente. Já o motorista do carro possuía a CNH cassada, conforme informou a PM.

O teste do bafômetro foi realizado no condutor do automóvel e apontou resultado de 0,00 mg/L, sem sinais de ingestão de álcool.

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De acordo com os envolvidos, um boi teria aparecido na pista e provocado o acidente. Apesar do relato, o animal não foi encontrado pela equipe policial durante o atendimento.

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Ainda conforme o boletim de ocorrência, um homem compareceu ao local e assumiu ser responsável pelo animal. Ele foi orientado pelos policiais a procurar as partes envolvidas, já que não se encontravam mais no local.

O VW Fox foi liberado ao proprietário, que acionou um guincho para remover o veículo. A motocicleta ficou sob responsabilidade de um morador vizinho. A Polícia Militar confeccionou o boletim de ocorrência, o registro do acidente e notificações de trânsito.