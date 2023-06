Batida entre carro e bicicleta deixa adolescente ferido em Ivaiporã

Um adolescente de 16 anos ficou ferido em acidente de trânsito entre bicicleta e carro na quarta-feira (31) em Ivaiporã.

A batida aconteceu no cruzamento da Rua Emílio Ganzert com a Av. Tancredo Neves envolvendo a bicicleta do adolescente e um Honda/Civic.

Polícia Militar (PM) e equipe do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento no acidente de trânsito.

A vítima com ferimentos leves foi encaminhada pelo Siate a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A motorista do automóvel não se feriu.

A PM consultou os dados da condutora e do automóvel, ambos estavam em situação normal e o veículo foi liberado para condutora.

Também esteve presente ao local do acidente o pai do menor, que ficou responsável pela bicicleta. As circunstâncias do acidente não foram informadas.

