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ACIDENTE DE TRÂNSITO

Batida contra árvore na PR-539 deixa motorista morto e dois feridos

Acidente ocorreu de madrugada; sobreviventes foram levados para posto de saúde

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.08.2026, 08:45:47 Editado em 04.08.2026, 08:52:42
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Batida contra árvore na PR-539 deixa motorista morto e dois feridos
Autor Foto: Colaboração TNOnline

Um grave acidente na madrugada desta terça-feira (4) resultou na morte de um homem e deixou outras duas pessoas feridas na Rodovia PR-539. O veículo em que as vítimas estavam, um Fiat Uno, saiu da pista e bateu violentamente contra uma árvore.

- LEIA MAIS: Acidente entre caminhões mobiliza equipes de socorro na BR-376 em Apucarana

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De acordo com informações iniciais, o acidente aconteceu por volta das 3h, na altura do quilômetro 15. O carro trafegava no sentido de Marilândia do Sul para a cidade de Rio Bom quando, ao passar por uma curva, o motorista perdeu o controle da direção.

O condutor não resistiu ao forte impacto e morreu ainda no local do acidente. A identidade e a idade dele não foram divulgadas pelas autoridades. Os dois passageiros que sobreviveram à batida foram socorridos e encaminhados para a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Marilândia do Sul para receberem atendimento médico. O estado de saúde atualizado deles não foi informado.

Equipes da Polícia Militar também foram acionadas para prestar apoio no isolamento e atendimento da ocorrência. Após os trabalhos de resgate e perícia no trecho, o carro destruído foi removido por um guincho até a sede da Polícia Rodoviária Estadual, no município de Rolândia.

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acidente de transito Policia Rodoviária Rodovia PR-539 salva-vidas Segurança Viária socorro médico
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