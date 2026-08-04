Batida contra árvore na PR-539 deixa motorista morto e dois feridos

Um grave acidente na madrugada desta terça-feira (4) resultou na morte de um homem e deixou outras duas pessoas feridas na Rodovia PR-539. O veículo em que as vítimas estavam, um Fiat Uno, saiu da pista e bateu violentamente contra uma árvore.

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De acordo com informações iniciais, o acidente aconteceu por volta das 3h, na altura do quilômetro 15. O carro trafegava no sentido de Marilândia do Sul para a cidade de Rio Bom quando, ao passar por uma curva, o motorista perdeu o controle da direção.

O condutor não resistiu ao forte impacto e morreu ainda no local do acidente. A identidade e a idade dele não foram divulgadas pelas autoridades. Os dois passageiros que sobreviveram à batida foram socorridos e encaminhados para a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Marilândia do Sul para receberem atendimento médico. O estado de saúde atualizado deles não foi informado.

Equipes da Polícia Militar também foram acionadas para prestar apoio no isolamento e atendimento da ocorrência. Após os trabalhos de resgate e perícia no trecho, o carro destruído foi removido por um guincho até a sede da Polícia Rodoviária Estadual, no município de Rolândia.