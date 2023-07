Batida contra árvore mata jovem de 25 anos no oeste do Paraná

Um jovem de 25 anos morreu em um grave acidente na Rua Nereu Ramos, em Cascavel, no oeste do Paraná. O acidente foi registrado na noite de segunda-feira (17).

continua após publicidade

A vítima fatal foi identificada como Luan Claudio Pagini Betim de 25 anos. Ele era passageiro de um veículo Corsa Sedan que colidiu contra uma árvore.

- LEIA MAIS: Homem de 61 anos é atropelado no Contorno Norte de Apucarana

continua após publicidade

Segundo informações, o veículo descia pela Rua Nereu Ramos em alta velocidade quando o motorista perdeu o controle da direção, subiu na calçada ainda do outro lado da rua e acabou colidindo contra uma árvore.

Devido a violência do impacto, o passageiro do veículo morreu no momento do acidente.

O motorista do carro foi encaminhado com ferimentos moderados para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Tancredo onde receberia os cuidados necessários.

continua após publicidade

O corpo de Luan foi recolhido ao IML (Instituto Médico Legal) onde passará por exames e posteriormente será liberado para atos fúnebres.

* Com informações CGN

Siga o TNOnline no Google News