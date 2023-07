Batida acontece no mesmo local de acidente fatal em Cambira

Duas pessoas ficaram feridas no acidente

Durante o atendimento ao acidente que vitimou uma pessoa e deixou outra em estado grave, na BR-376, em Cambira, norte do Paraná, uma outra batida foi registrada no mesmo local, na noite desta sexta-feira (30), essa entre um carro e uma motocicleta.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um casal que estava na moto sofreu ferimentos considerados leves e foi encaminhado por equipes de socorro ao Hospital da Providência, em Apucarana.

Ainda conforme os bombeiros, o motorista do carro parou o veículo para ver o primeiro acidente quando teve o veículo atingido pela motocicleta na traseira.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) já se encontrava no local.

Acidente fatal

No início da noite desta sexta-feira (30), um carro partiu ao meio após se envolver em um acidente com um caminhão no km 253 da BR-376, em Cambira. Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida, informou os bombeiros. Para ler a matéria completa, clique aqui.

