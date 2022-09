Bate-papo regado a chope acaba em discussão e facada em Bom Sucesso

Da Redação

Conversa fluía bem até que um dos amigos ficou nervoso e pegou uma faca

Um morador de Bom Sucesso acionou a Polícia Militar (PM), na madrugada deste domingo (11), após levar uma facada de um 'amigo' enquanto tomavam um barril de chope juntos.

A vítima relatou aos policiais que o agressor chegou em sua residência no período da noite e que os dois estavam bebendo juntos, quando de repente, ele começou a ficar agressivo e a fazer ameaças de morte para o parceiro.

Em um certo momento, conforme o boletim, o homem foi embora e voltou para o local com duas facas, e desferiu uma facada contra a vítima, causando um corte em sua mão esquerda. O autor, ainda de acordo com o relatório, ainda disse que se o 'amigo' não for embora de Bom Sucesso, ele irá matá-lo. A Polícia Militar orientou o solicitante sobre as medidas cabíveis que devem ser tomadas.

Os policiais não relataram sobre o paradeiro do autor.

