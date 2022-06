Basquete de Marilândia enfrenta campeão estadual nesta sexta-feira

Da Redação

Time de Marilândia do Sul, comandado pelo treinador João Alfredo, campeão da fase regional dos Jogos Escolares

A equipe de basquete de Marilândia do Sul vai enfrentar nesta próxima sexta-feira (1º), na abertura da 1ª edição dos Jogos Educacionais, o time de Cambé, atual campeão estadual na modalidade.

A competição começará às 19 horas de sexta, com a cerimônia de abertura no Ginásio de Esportes Mário Leão. O evento contará com apresentações artísticas e esportivas, com destaque para o grande desfile dos atletas. Em seguida, acontece a partida.

O time de Marilândia do Sul, comandado pelo treinador João Alfredo, é campeão da fase regional dos Jogos Escolares, dos Jogos da Juventude, e foi vice-campeão da macro regional, perdendo apenas para o time de Londrina.

Já a equipe cambeense, treinada por João Saulo Teixeira, disputa o Campeonato Paranaense e carrega os títulos de campeão do Paraná e da Série A dos Jogos da Juventude do Paraná (Jojup's).

