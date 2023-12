Basquete de Marilândia do Sul encerra 2023 com grandes vitórias

Um ano para ficar na memória, com muitas vitórias. O basquete de Marilândia do Sul foi destaque em todo Paraná em 2023. Aproximadamente 120 atletas representam o município em competições em diversas cidades do Estado e todos têm motivos para se orgulhar.

Uma grande família que tem como técnico o professor João Alfredo, apaixonado pelo basquete e educação, que há mais de 30 anos, ensina, apoia e acompanha os atletas.

Foram diversas competições ao longo do ano, centenas de jogos e com times que chamaram a atenção em todo o Estado, pela disciplina, dedicação, e claro, com muito basquete, com jogadas e cestas que marcaram história.

Entre as competições, pela primeira vez, um time da cidade participou da Copa Foz de Basquete sub 12 com o time masculino, e de forma inédita, a participação da Taça Paraná de Basquete sub 16, em Foz do Iguaçu.

Participam dos times, crianças, jovens, adultos, homens e mulheres de Marilândia do Sul. Para 2024, quando o basquete do município completará 40 anos, a intenção é expandir os treinos e conquistar ainda mais vitórias.

"Para 2024 vamos expandir os treinamentos para crianças, a ideia é montar bases de basquete em Nova Amoreira e nos 3 Conjuntos. Em 2024 estaremos participando dos campeonatos organizados pela Federação Paranaense de Basquete nas categorias masculino sub 14, feminino sub 17 e masculino sub 20. Em 2024 completamos 40 anos e estamos se organizando para fazer uma festa onde vamos convidar todos os que já jogaram por Marilândia do Sul , até mesmo os atletas de fora. Estou à frente do Basquete desde que iniciei como atleta, assumi o masculino sub 18 em 1994 e em 1996 com o falecimento do Professor Mário Leão assumi as outras categorias. Sou apaixonado pelo Basquete. Me sinto muito Grato a Deus por ter me dado essa oportunidade de estar a frente do Basquete. Sou muito feliz com essa nossa família e agradeço todo apoio da administração municipal", detalha o técnico João Alfredo.

Conquistas do Basquete de Marilândia do Sul em 2023

Jogos Escolares do Paraná Fase Regional em Borrazópolis, ficando em 3º lugar no Masculino de 12 a 14 anos2º lugar no masculino de 15 a 17 anos e campeãs no feminino de 12 a 17 anos.

Campeões nos Jogos da Juventude em Faxinal com masculino e feminino

Hexa campeões dos Jogos Abertos de Marumbi com o masculino adulto

Fases finais dos Jogos Escolares do Paraná em Apucarana e Maringá

Vice-campeões dos Jogos da Juventude na Fase Macro Regional em Ibiporã com o masculino e feminino

Participação da fase Final dos Jogos da Juventude em Londrina

Participação da Frase Final dos Jogos Abertos do Paraná em Pato Branco com o basquete feminino

Vice-campeões da Copa Mandaguari de Basquete Masculino sub 18

Participação do 3X3 em São João do Ivaí

3º lugar na Primeira Liga Vale do Ivaí com o Basquete masculino sub 17

Campeão da Liga Vale do Ivaí com o Basquete masculino adulto

Pela primeira vez participação na Copa Foz de Basquete sub 12 com o time masculino

A atleta Aninha foi convocada pela segunda vez pela seleção Paranaense de Basquete

Aninha foi campeã Paranaense com a equipe de Marechal Cândido Rondon

De forma inédita a nossa participação da Taça Paraná de Basquete sub 16, em Foz do Iguaçu

Participação da Clínica internacional de Basquete em Foz do Iguaçu com 7 Atletas

