Basquete de Marilândia do Sul conquista a 1ª Liga do Vale do Ivaí

O basquete de Marilândia do Sul mais uma vez mostrou sua força. Duas equipes da cidade foram destaque na 1ª Liga do Vale do Ivaí.

O time adulto livre conquistou o primeiro lugar da competição. Já o time Sub-17 conquistou o terceiro lugar.

No total, sete equipes do Vale do Ivaí participaram da liga, que começou em abril, encerrando a competição no domingo (17).

Com a vitória, a time adulto poderá representar todo o Vale do Ivaí em competições em outras regiões do Paraná.

As cidades que participaram da liga foram: Marilândia do Sul, Borrazópolis, Bom Sucesso, Ivaiporã, Jardim Alegre, Pitanga e São Pedro do Ivaí.

“Uma importante vitória para a história do basquete de Marilândia do Sul. Com a vitória, poderemos fazer um intercâmbio, representando o Vale do Ivaí em outras regiões. Em cada jogo, uma emoção diferente, nossos jogadores lutaram e se dedicaram muito e o resultado veio. Estamos muito felizes”, disse Cleverson Ribeiro, capitão do time e coordenador da Secretaria de Esportes de Marilândia do Sul.

O secretário de Esportes, Marquinhos Couto, também parabenizou os jogadores. “Parabéns, estamos muito orgulhosos e felizes com a vitória. Parabéns ao técnico João Alfredo, sempre ao lado da equipe. A gestão Aquiles Takeda se preocupa com o esporte, investe, pois sabe da qualidade de vida que o esporte proporciona. Que venham mais e mais vitórias no ano que vem”, ressalta.

