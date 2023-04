Barracas da festa de Rio Bom são alvo de tentativa de furto

Da Redação

A tentativa de furto ocorreu na madrugada desta sexta-feira

O município de Rio Bom, no Vale do Ivaí, comemora 59 anos de emancipação política e já está se preparando para a festa, que começa nesta sexta-feira (28). A Polícia Militar (PM), no entanto, precisou ser chamada até o local após uma das barracas ter sido alvo de uma tentativa de furto.

Durante a madrugada desta sexta, por volta das 02h38, dois homens tentaram furtar bebidas do local onde acontecerá a comemoração do aniversário. Os seguranças que trabalhavam naquele momento repreenderam os suspeitos. Os criminosos, contudo, continuaram com a tentativa de furto.

Os trabalhadores utilizaram spray de pimenta e bastões para tentar afastar a dupla. Após um tempo, os suspeitos fugiram do local, mas, antes de partir, ameaçaram os seguranças.

De acordo com o que consta no relatório da PM, os criminosos disseram que voltariam armados ao local.

A força de segurança realizou buscas pela região, porém, ninguém foi encontrado.

