Barracão é destelhado após temporal atingir Marilândia do Sul

Um barracão foi seriamente danificado após um temporal atingir o município de Marilândia do Sul na madrugada desta terça-feira (17).

A instalação, localizada no Distrito de São José, foi destelhada e também teve parte de sua estrutura danificada com a força dos ventos que atingiram o local.

De acordo com informações do Blog do Fábio Moreti, o barracão pertence a uma empresa do ramo de legumes e hortifrúti e no momento da tempestade não haviam pessoas na estrutura que foi danificada.

Dentro do barracão, alguns veículos da empresa estavam guardados e foram atingidos por partes do telhado que desabou.

Os serviços no barracão foram suspensos. Os danos materiais ainda estão sendo levantados. Nenhuma pessoa ficou ferida.

