Barracão é arrombado em parque industrial às margens da BR-376

Um barracão localizado no Parque Industrial de Jandaia do Sul, às margens da rodovia BR-376, foi alvo de criminosos. O proprietário acionou as autoridades de segurança ao chegar no local pela manhã e constatar que o espaço havia sido invadido.

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Para acessar o interior do imóvel, os invasores cortaram o cadeado da porta principal. Do local, foram furtadas diversas ferramentas, fiação elétrica e um talão de cheques.

O dono do imóvel relatou à equipe policial ter encontrado pegadas nos fundos do barracão, indicando a possível rota utilizada pelos invasores. Contudo, as investigações iniciais são dificultadas pelo fato de o local não contar com câmeras de monitoramento. A ocorrência foi registrada e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável por investigar o furto.