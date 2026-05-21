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Barracão é arrombado em parque industrial às margens da BR-376

Criminosos cortaram o cadeado principal e fugiram levando ferramentas, fiação elétrica e um talão de cheques

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.05.2026, 08:22:01 Editado em 21.05.2026, 09:13:17
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Barracão é arrombado em parque industrial às margens da BR-376
Autor Foto: Ilustrativa Pixabay

Um barracão localizado no Parque Industrial de Jandaia do Sul, às margens da rodovia BR-376, foi alvo de criminosos. O proprietário acionou as autoridades de segurança ao chegar no local pela manhã e constatar que o espaço havia sido invadido.

- LEIA MAIS: PRF apreende mais de 1,1 tonelada de drogas em menos de 12 horas no Paraná

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Para acessar o interior do imóvel, os invasores cortaram o cadeado da porta principal. Do local, foram furtadas diversas ferramentas, fiação elétrica e um talão de cheques.

O dono do imóvel relatou à equipe policial ter encontrado pegadas nos fundos do barracão, indicando a possível rota utilizada pelos invasores. Contudo, as investigações iniciais são dificultadas pelo fato de o local não contar com câmeras de monitoramento. A ocorrência foi registrada e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável por investigar o furto.

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câmeras de monitoramento Furto investigação policial jandaia do sul paraná segurança pública
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